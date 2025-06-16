Патрули продолжают выявлять нарушителей противопожарного режима в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Патрульно-контрольные группы продолжают активную работу в условиях особого противопожарного режима. МЧС России предоставило отчёт о том, сколько нарушений было выявлено на прошлой неделе на территории Свердловской области.За неделю было проведено 162 рейда. Количество нарушений по-прежнему печалит — их очень много. По итогам проверок возбуждено 21 административное расследование, а также составлено 102 протокола об административных правонарушениях. Среди нарушителей один орган местного самоуправления, два юридических лица, три индивидуальных предпринимателя, три должностных лица и 93 гражданина. Все они привлечены к ответственности.Всего с начала введения особого противопожарного режима составлено уже 1690 протоколов. Из них: 593 — за нарушения на землях населённых пунктов, 806 — за палы сухой травы, которые представляют особую угрозу для лесных и сельских территорий. Помимо административных дел, по фактам уничтожения имущества по неосторожности в условиях повышенной пожарной опасности в этом году уже возбуждены 2 уголовных дела.