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На станциях Свердловской железной дороги беда с охраной водозаборных скважин

19.54 Понедельник, 23 июня 2025
Фото: Уральская транспортная прокуратура
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Егоршинская транспортная прокуратура обнаружила серьёзные нарушения в эксплуатации водозаборных скважин, расположенных на железнодорожных станциях. Объекты находятся на балансе Свердловской дирекции по тепловодоснабжению, однако, как показала проверка, требования санитарного и природоохранного законодательства соблюдаются не в полной мере.

В частности, установлено, что к ряду скважин не ограничен доступ посторонних лиц. На ограждениях отсутствуют обязательные предупреждающие знаки, указывающие на санитарную охрану объекта. Кроме того, частично разрушены ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников, предназначенных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Подобные нарушения создают потенциальную угрозу загрязнения водозаборных скважин и представляют опасность для здоровья работников и потребителей воды, особенно в условиях железнодорожной инфраструктуры, где санитарные риски и без того повышены, — как поясняют в Уральской транспортной прокуратуре.

В связи с выявленными фактами транспортный прокурор внёс представление начальнику Егоршинского территориального производственного участка. Кроме того, в отношении двух ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по части 4 статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Речь идёт об использовании территории санитарной зоны с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

Прокуратура контролирует рассмотрение актов реагирования и требует принятия эффективных мер по устранению выявленных нарушений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:08 Воскресные покатушки по Екатеринбургу на самокате закончилась для подростка в больнице
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14:24 Прокуратура организовала мобильную приемную для жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
14:03 11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов возбудили в Свердловской области с начала года
13:24 У Белоярской АЭС сменился директор
13:02 В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане
12:26 Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
11:24 СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
11:09 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
09:15 Жители Первоуральска пожаловались на «чёрную-чёрную воду» из кранов
08:54 Об обстоятельствах взрыва газа в Серове доложат главе СК
08:26 На севере Свердловской области ожидается похолодание до 0°C
18:41 В Свердловской области восьмилетнего мальчика укусила змея во дворе дома
18:09 Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
17:38 В Екатеринбурге закроют движение на улицах Малышева и Студенческой с 8 июля
16:59 СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Серова
16:29 Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
15:11 Школьница из Верхней Пышмы представит экологический проект на выставке в Абу-Даби
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