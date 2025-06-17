На станциях Свердловской железной дороги беда с охраной водозаборных скважин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Егоршинская транспортная прокуратура обнаружила серьёзные нарушения в эксплуатации водозаборных скважин, расположенных на железнодорожных станциях. Объекты находятся на балансе Свердловской дирекции по тепловодоснабжению, однако, как показала проверка, требования санитарного и природоохранного законодательства соблюдаются не в полной мере.В частности, установлено, что к ряду скважин не ограничен доступ посторонних лиц. На ограждениях отсутствуют обязательные предупреждающие знаки, указывающие на санитарную охрану объекта. Кроме того, частично разрушены ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны подземных источников, предназначенных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Подобные нарушения создают потенциальную угрозу загрязнения водозаборных скважин и представляют опасность для здоровья работников и потребителей воды, особенно в условиях железнодорожной инфраструктуры, где санитарные риски и без того повышены, — как поясняют в Уральской транспортной прокуратуре.В связи с выявленными фактами транспортный прокурор внёс представление начальнику Егоршинского территориального производственного участка. Кроме того, в отношении двух ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по части 4 статьи 8.42 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Речь идёт об использовании территории санитарной зоны с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.Прокуратура контролирует рассмотрение актов реагирования и требует принятия эффективных мер по устранению выявленных нарушений.