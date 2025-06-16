В Екатеринбурге закроют движение на улицах Малышева и Студенческой с 8 июля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Кировском районе временно ограничат движение транспорта на двух участках улично-дорожной сети. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.С 8 июля по 5 августа будет закрыт проезд по улице Студенческой — на отрезке от дома № 39 до дома № 58. Также с 8 июля начнутся работы на улице Малышева. До 25 августа движение перекроют от дома № 145 до дома № 145а.Причина ограничений — переустройство инженерных сетей. ООО «Специализированный застройщик «Малышева» будет подключать объекты к канализации и системе холодного водоснабжения. Работы запланированы на летний период, чтобы минимизировать неудобства для горожан.Власти просят автомобилистов учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.