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Школьница из Верхней Пышмы представит экологический проект на выставке в Абу-Даби
Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма
Ученица школы № 22 из Верхней Пышмы Анастасия Светоносова примет участие в Международной научной выставке, которая пройдёт в Абу-Даби с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщает администрация Верхней Пышмы.
Ранее школьница стала лауреатом XXXII Всероссийских юношеских чтений имени В. И. Вернадского, финал которых прошёл в Москве, и получила грамоту «За лучшее представление работы». На международной конференции Анастасия представит свою научную работу на английском языке.
Тема её исследования — «Изучение водного режима древесных видов растений в условиях достаточно высокой загазованности на примере территории СОШ № 22 ГО Верхняя Пышма». Под руководством учителя биологии и географии Елены Крохалевой Анастасия два года наблюдала за деревьями на территории школы, изучая их способность удерживать влагу и переносить загрязнение воздуха.
В результате мониторинга школьница определила, что наиболее подходящими для городского озеленения являются клён ясенелистный, липа мелколистная и черёмуха Маака. Работа также получила признание на конкурсе проектов научно-практической конференции на базе УрФУ.
Ранее школьница стала лауреатом XXXII Всероссийских юношеских чтений имени В. И. Вернадского, финал которых прошёл в Москве, и получила грамоту «За лучшее представление работы». На международной конференции Анастасия представит свою научную работу на английском языке.
Тема её исследования — «Изучение водного режима древесных видов растений в условиях достаточно высокой загазованности на примере территории СОШ № 22 ГО Верхняя Пышма». Под руководством учителя биологии и географии Елены Крохалевой Анастасия два года наблюдала за деревьями на территории школы, изучая их способность удерживать влагу и переносить загрязнение воздуха.
В результате мониторинга школьница определила, что наиболее подходящими для городского озеленения являются клён ясенелистный, липа мелколистная и черёмуха Маака. Работа также получила признание на конкурсе проектов научно-практической конференции на базе УрФУ.
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