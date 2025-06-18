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Школьница из Верхней Пышмы представит экологический проект на выставке в Абу-Даби

15.11 Воскресенье, 22 июня 2025
Фото: администрация городского округа Верхняя Пышма
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Ученица школы № 22 из Верхней Пышмы Анастасия Светоносова примет участие в Международной научной выставке, которая пройдёт в Абу-Даби с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщает администрация Верхней Пышмы.

Ранее школьница стала лауреатом XXXII Всероссийских юношеских чтений имени В. И. Вернадского, финал которых прошёл в Москве, и получила грамоту «За лучшее представление работы». На международной конференции Анастасия представит свою научную работу на английском языке.

Тема её исследования — «Изучение водного режима древесных видов растений в условиях достаточно высокой загазованности на примере территории СОШ № 22 ГО Верхняя Пышма». Под руководством учителя биологии и географии Елены Крохалевой Анастасия два года наблюдала за деревьями на территории школы, изучая их способность удерживать влагу и переносить загрязнение воздуха.

В результате мониторинга школьница определила, что наиболее подходящими для городского озеленения являются клён ясенелистный, липа мелколистная и черёмуха Маака. Работа также получила признание на конкурсе проектов научно-практической конференции на базе УрФУ.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:37 В Каменске-Уральском задержали нетрезвую мать с годовалым ребенком в автомобиле
17:03 В Нижнем Тагиле в черносливе нашли гашиш, предназначенный для заключённого СИЗО-3
16:43 Чёрная икра к празднику: в Кольцово задержали пассажира с деликатесом в четыре раза больше нормы
16:21 Рабочий погиб в траншее в Камышлове: суд признал несчастный случай на производстве
15:48 МЧС предупреждает: в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с
15:36 В Свердловской области за сутки зафиксировали 14 пожаров, среди них — легковушка и строительный вагончик
14:32 В Екатеринбурге сузят проезжую часть на Вильгельма де Геннина до середины июля
13:24 В Сухом Логу пьяный водитель электросамоката пытался скрыться от ДПС с ребёнком
12:13 Екатеринбуржцы за неделю потеряли более 10 миллионов рублей из-за мошенников
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21:16 Журналиста выдвинула в губернаторы Свердловской области партия «Гражданская инициатива»
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