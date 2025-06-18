Школьница из Верхней Пышмы представит экологический проект на выставке в Абу-Даби

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ученица школы № 22 из Верхней Пышмы Анастасия Светоносова примет участие в Международной научной выставке, которая пройдёт в Абу-Даби с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщает администрация Верхней Пышмы.Ранее школьница стала лауреатом XXXII Всероссийских юношеских чтений имени В. И. Вернадского, финал которых прошёл в Москве, и получила грамоту «За лучшее представление работы». На международной конференции Анастасия представит свою научную работу на английском языке.Тема её исследования — «Изучение водного режима древесных видов растений в условиях достаточно высокой загазованности на примере территории СОШ № 22 ГО Верхняя Пышма». Под руководством учителя биологии и географии Елены Крохалевой Анастасия два года наблюдала за деревьями на территории школы, изучая их способность удерживать влагу и переносить загрязнение воздуха.В результате мониторинга школьница определила, что наиболее подходящими для городского озеленения являются клён ясенелистный, липа мелколистная и черёмуха Маака. Работа также получила признание на конкурсе проектов научно-практической конференции на базе УрФУ.