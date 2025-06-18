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Зооприюту «Дай Шанс» в Нижнем Тагиле дали месяц на переселение
Фото: приют «Дай шанс» / vk.com/public222468051
В Нижнем Тагиле остро встал вопрос о судьбе десятков бездомных животных: Центр временного содержания и реабилитации «Дай Шанс» оказался под угрозой закрытия. Арендодатель расторг договор с приютом, и для 70 собак, 20 кошек и 3 черепах теперь необходимо срочно искать новое место для жизни.
Ещё недавно центр помощи животным работал на территории, предоставленной ему в безвозмездное пользование. Но условия изменились, и теперь аренда обходится в неподъемные для волонтерского проекта 150 тысяч рублей в месяц. Приют не смог долго удерживать такую нагрузку: образовалась задолженность, которая и стала формальным поводом для прекращения сотрудничества со стороны собственника.
Сегодня коллектив центра оказался в крайне затруднительном положении: животных нужно куда-то перевезти, а на это требуются средства, материалы, рабочие руки и время. Пока удалось договориться с владельцем базы о временном размещении приюта в одном из зданий — сроком на месяц. Там находится ветеринарный кабинет, и теперь именно он станет временным домом для всех обитателей приюта. Однако, чтобы адаптировать здание под нужды питомцев, предстоит колоссальная работа.
Уже в эту субботу начался процесс переселения приютских животных во временное помещение. Среди задач: капитальная уборка, вывоз строительного мусора, восстановление санузла, установка двери и установка временного деревянного забора, который отделит для питомцев зону выгула. Одна из самых затратных задач — покупка триммера для выкоса травы на территории для прогулок.
В воскресенье, 22 июня, волонтёры и сотрудники «Дай Шанс» собираются перемещать приютскую мебель и оборудование, а уже со следующей недели начнётся переезд животных во временную, более тесную обитель. Желающие могут присоединиться для оказания помощи.
Требуется приюту и материальная помощь на оплату долгов, которые сейчас составляют 115 тысяч рублей.
Тем временем руководители и основатели приюта «Дай шанс» пытаются найти место, откуда бы животных не погнали столь неожиданно.
Ещё недавно центр помощи животным работал на территории, предоставленной ему в безвозмездное пользование. Но условия изменились, и теперь аренда обходится в неподъемные для волонтерского проекта 150 тысяч рублей в месяц. Приют не смог долго удерживать такую нагрузку: образовалась задолженность, которая и стала формальным поводом для прекращения сотрудничества со стороны собственника.
Сегодня коллектив центра оказался в крайне затруднительном положении: животных нужно куда-то перевезти, а на это требуются средства, материалы, рабочие руки и время. Пока удалось договориться с владельцем базы о временном размещении приюта в одном из зданий — сроком на месяц. Там находится ветеринарный кабинет, и теперь именно он станет временным домом для всех обитателей приюта. Однако, чтобы адаптировать здание под нужды питомцев, предстоит колоссальная работа.
Уже в эту субботу начался процесс переселения приютских животных во временное помещение. Среди задач: капитальная уборка, вывоз строительного мусора, восстановление санузла, установка двери и установка временного деревянного забора, который отделит для питомцев зону выгула. Одна из самых затратных задач — покупка триммера для выкоса травы на территории для прогулок.
В воскресенье, 22 июня, волонтёры и сотрудники «Дай Шанс» собираются перемещать приютскую мебель и оборудование, а уже со следующей недели начнётся переезд животных во временную, более тесную обитель. Желающие могут присоединиться для оказания помощи.
Требуется приюту и материальная помощь на оплату долгов, которые сейчас составляют 115 тысяч рублей.
ИНН: 6623132398
КПП: 662301001
ОГРН/ОГРНИП: 1196658067902
Реквизиты счёта: 40703810716540004500
Банк: ПАО Сбербанк
БИК банка: 046577674
Корр. счёт банка: 30101810500000000674
При переводе пожертвований, обязательно указать: «Добровольное пожертвование. НТ. Без НДС».
КПП: 662301001
ОГРН/ОГРНИП: 1196658067902
Реквизиты счёта: 40703810716540004500
Банк: ПАО Сбербанк
БИК банка: 046577674
Корр. счёт банка: 30101810500000000674
При переводе пожертвований, обязательно указать: «Добровольное пожертвование. НТ. Без НДС».
Тем временем руководители и основатели приюта «Дай шанс» пытаются найти место, откуда бы животных не погнали столь неожиданно.
«От муниципалитета получить участки, которые я запросила не получится. Но мы обратились за помощью. Возможно, получится найти другие участки. Пока ждём письмо»,
— сообщает директор приюта Анна Кондрашина.
— сообщает директор приюта Анна Кондрашина.
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