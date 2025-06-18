Зооприюту «Дай Шанс» в Нижнем Тагиле дали месяц на переселение

ИНН: 6623132398

КПП: 662301001

ОГРН/ОГРНИП: 1196658067902

Реквизиты счёта: 40703810716540004500

Банк: ПАО Сбербанк

БИК банка: 046577674

Корр. счёт банка: 30101810500000000674

При переводе пожертвований, обязательно указать: «Добровольное пожертвование. НТ. Без НДС».

«От муниципалитета получить участки, которые я запросила не получится. Но мы обратились за помощью. Возможно, получится найти другие участки. Пока ждём письмо»,

— сообщает директор приюта Анна Кондрашина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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