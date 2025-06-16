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В Нижнем Тагиле в черносливе нашли гашиш, предназначенный для заключённого СИЗО-3
Скриншот из видео: ГУФСИН России по Свердловской области
18 июня в СИЗО-3 Нижнего Тагила при вскрытии посылки для осуждённого сотрудники ГУФСИН по Свердловской области обнаружили четыре свёртка с наркотиком.
Свертки были спрятаны внутри чернослива и тщательно обмотаны полиэтиленом. Посылка была отправлена из Нижнего Тагила гражданином С., а адресатом значился заключённый К., отбывающий наказание за грабёж и кражу. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Изъятое вещество передали сотрудникам полиции для экспертизы, которая подтвердила, что это гашиш весом более одного грамма. По данному факту продолжается расследование, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
Свертки были спрятаны внутри чернослива и тщательно обмотаны полиэтиленом. Посылка была отправлена из Нижнего Тагила гражданином С., а адресатом значился заключённый К., отбывающий наказание за грабёж и кражу. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Изъятое вещество передали сотрудникам полиции для экспертизы, которая подтвердила, что это гашиш весом более одного грамма. По данному факту продолжается расследование, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
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