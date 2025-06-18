Чёрная икра к празднику: в Кольцово задержали пассажира с деликатесом в четыре раза больше нормы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали пассажира, который пытался вывезти из России килограмм осетровой икры. Нарушение выявили при оформлении рейса Екатеринбург–Тбилиси, сообщает Уральское таможенное управление.Икру обнаружили в багаже 63-летнего жителя Тюмени. Мужчина вёз четыре металлические банки по 250 граммов каждая — продукция была упакована по всем правилам, но общий вес превышал допустимую норму в четыре раза. Как пояснил сам пассажир, он направлялся в Грузию к дочери, чтобы отпраздновать свой день рождения, а икру брал к праздничному столу.По словам начальника таможенного поста Кольцово Сергея Боровика, осетровая икра считается стратегическим ресурсом. В соответствии с действующими правилами, её можно вывозить за границу только в объёме не более 250 граммов на одного человека и исключительно в специально маркированной заводской упаковке. Для выезда за пределы страны с большим объёмом необходимы разрешения от Росприроднадзора (СИТЕС) и ветеринарный сертификат от Россельхознадзора.На мужчину завели два административных дела: по статье 16.2 КоАП РФ — за недекларирование товара, подлежащего декларированию, и по статье 16.3 КоАП РФ — за нарушение ограничений при вывозе товаров.