Рабочий погиб в траншее в Камышлове: суд признал несчастный случай на производстве

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Камышловский районный суд признал гибель мужчины в траншее страховым случаем. Трагедия произошла 30 мая 2024 года в Камышлове при прокладке водопроводных труб: рабочего засыпало грунтом, и спустя неделю он скончался от полученных травм. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов Свердловской области.С иском в суд обратилась вдова погибшего. Она рассказала, что с 1 мая её муж работал разнорабочим на объекте капитального ремонта водопроводной сети, который вёл подрядчик — ООО «РСУ-12». Трудовой договор с ним не был заключён, поэтому семья не могла получить компенсацию. Женщина просила установить факт трудовых отношений и признать смерть мужа несчастным случаем на производстве.Представители компаний «РСУ-12» и «Феникс» утверждали, что погибший не был их сотрудником, никаких договоров не подписывал и к выполнению работ официально не допускался. Также они настаивали на том, что происшествие не связано с производственной деятельностью.Однако суд, исследовав материалы дела и выслушав свидетелей, встал на сторону истицы. Было установлено, что погибший выполнял работы с ведома руководства ООО «Феникс», а значит, между сторонами фактически существовали трудовые отношения. Гибель мужчины признана страховым случаем.Кроме того, в суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Феникс». Его обвиняют в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека.