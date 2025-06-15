МЧС предупреждает: в Свердловской области ожидаются ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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МЧС России по Свердловской области предупреждает о резком ухудшении погоды в субботу, 22 июня. В регионе прогнозируют очень сильные дожди и ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.Жителям советуют по возможности отказаться от поездок и отдыха на природе — мокрые поверхности и порывистый ветер увеличивают риск травм. Опасно находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач: конструкции могут быть повреждены или сорваны.МЧС рекомендует закрыть окна и убрать предметы с балконов — чтобы избежать повреждений от ветра и града. Владельцам частных домов стоит заранее проверить и очистить ливнёвки, чтобы не допустить подтоплений.Если непогода застанет вас на улице, укройтесь в ближайшем здании. Не паркуйте автомобили под деревьями и не пытайтесь проехать по затопленным участкам.