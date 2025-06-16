Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге сузят проезжую часть на Вильгельма де Геннина до середины июля
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге стартовали работы на участке дождевой канализации. По данным департамента информационной политики Свердловской области, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы исключить риски подтопления близлежащих территорий.
Под ограничение движения попадает одна полоса в каждом направлении — от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского. Ремонт продлится почти месяц: с 20 июня по 15 июля.
«Работы продлятся с 20 июня по 15 июля 2025 года. Ремонтные службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан быть внимательными», — сообщает департамент.
Под ограничение движения попадает одна полоса в каждом направлении — от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского. Ремонт продлится почти месяц: с 20 июня по 15 июля.
«Работы продлятся с 20 июня по 15 июля 2025 года. Ремонтные службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан быть внимательными», — сообщает департамент.
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