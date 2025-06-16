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В Екатеринбурге сузят проезжую часть на Вильгельма де Геннина до середины июля

14.32 Суббота, 21 июня 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
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На улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге стартовали работы на участке дождевой канализации. По данным департамента информационной политики Свердловской области, специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы исключить риски подтопления близлежащих территорий.

Под ограничение движения попадает одна полоса в каждом направлении — от улицы Краснолесья до улицы Академика Вонсовского. Ремонт продлится почти месяц: с 20 июня по 15 июля.

«Работы продлятся с 20 июня по 15 июля 2025 года. Ремонтные службы приносят извинения за доставленные неудобства и просят горожан быть внимательными», — сообщает департамент.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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20:44 В Кировграде завершено расследование по факту нарушения техники безопасности
20:23 Студенты Гуманитарного университета устроят танцы в историческом здании Екатеринбурга
19:42 С тяжёлыми травмами госпитализирован устроивший под Артёмовским аварию подросток
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16:57 На подъезде к Краснотурьинску в смертельном ДТП встретились электротрицикл с легковушкой
16:34 СМИ сообщают о вынужденной жить на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пожилой женщине
16:05 Ирбитскую администрацию оштрафовали за недостаточную антитеррористическую защищенность на зимней ярмарке
15:39 Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 21 июня
15:24 Чешский образовательный центр отказался возвращать жительнице Свердловской области деньги за неполученное обучение
14:38 Парень без водительских прав на «ВАЗе» попал в ДТП на Академика Шварца в Екатеринбурге
13:47 В мэрии Екатеринбурга предупреждают о пяти перекрытиях в Верх-Исетском районе
13:18 В Техуниверситете УГМК началась приёмная кампания
12:02 Россиянку, передававшую спутниковые снимки оборонных предприятий, признали виновной в госизмене
11:02 В Екатеринбурге на улице Ключевской вспыхнул автомобиль
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