В Сухом Логу пьяный водитель электросамоката пытался скрыться от ДПС с ребёнком

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу сотрудники ДПС задержали мужчину, который управлял электросамокатом с нарушением правил дорожного движения. Нарушитель попытался скрыться от патруля, но был остановлен после короткой погони, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.Инцидент произошёл на проезжей части между улицами Октябрьской и Победы. Патрульные заметили электросамокат, двигавшийся в потоке автомобилей, и попытались остановить водителя. Однако мужчина свернул во двор и попытался уйти от погони, но сотрудники ГИБДД его догнали.На самокате находились 31-летний житель Сухого Лога и несовершеннолетний ребёнок. Как выяснилось, мужчина был пьян и не имел права управления транспортным средством. Проверка показала 0,971 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.На нарушителя составлены административные протоколы, в том числе по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — за управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав. Электросамокат изъят и помещён на специализированную стоянку.