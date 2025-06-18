Екатеринбуржцы за неделю потеряли более 10 миллионов рублей из-за мошенников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга за минувшую неделю отдали мошенникам свыше 10 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу, в полицию поступило множество заявлений о дистанционных хищениях. Общая сумма ущерба составила 10 589 000 рублей.Одного из участников преступной схемы задержали 19 июня. Им оказался 19-летний курьер, который, по собственным словам, за последний месяц побывал в Саратове, Челябинске, Уфе и Самаре. Свой «тур» он начал в Казахстане, где, по его словам, занимался аналогичным криминальным заработком. В Екатеринбурге его деятельность завершилась после того, как он получил 1,5 миллиона рублей от 76-летней пенсионерки. Молодого человека задержали по горячим следам.Мошенники использовали давно известную, но всё ещё работающую схему: пожилой женщине позвонили якобы из полиции и сообщили, что её дочь стала участницей ДТП, в котором пострадал человек. За «урегулирование вопроса» у пенсионерки потребовали деньги. Она передала курьеру все свои накопления, но позже сама связалась с дочерью и поняла, что её обманули. Курьера нашли вечером того же дня в компьютерном клубе, где он ждал новых указаний. Похищенные деньги он уже успел перевести организаторам через криптообменник, оставив себе лишь 40 тысяч рублей.В отношении задержанного проводится проверка. Его действия подпадают под статью 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас полицейские выясняют, был ли он причастен к другим эпизодам.Для предупреждения подобных преступлений в Екатеринбурге проходят профилактические рейды. В выходные в них задействованы до 400 сотрудников полиции. Мероприятия организованы на территориях отделов полиции № 7 и № 14, обслуживающих Октябрьский и Орджоникидзевский районы. Полицейские проводят разъяснительные беседы с горожанами, в том числе с пожилыми людьми, рассказывают о самых распространённых схемах обмана и советуют, как не стать жертвой аферистов.