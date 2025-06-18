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Екатеринбуржцы за неделю потеряли более 10 миллионов рублей из-за мошенников
Фото: УМВД России г.Екатеринбург
Жители Екатеринбурга за минувшую неделю отдали мошенникам свыше 10 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу, в полицию поступило множество заявлений о дистанционных хищениях. Общая сумма ущерба составила 10 589 000 рублей.
Одного из участников преступной схемы задержали 19 июня. Им оказался 19-летний курьер, который, по собственным словам, за последний месяц побывал в Саратове, Челябинске, Уфе и Самаре. Свой «тур» он начал в Казахстане, где, по его словам, занимался аналогичным криминальным заработком. В Екатеринбурге его деятельность завершилась после того, как он получил 1,5 миллиона рублей от 76-летней пенсионерки. Молодого человека задержали по горячим следам.
Мошенники использовали давно известную, но всё ещё работающую схему: пожилой женщине позвонили якобы из полиции и сообщили, что её дочь стала участницей ДТП, в котором пострадал человек. За «урегулирование вопроса» у пенсионерки потребовали деньги. Она передала курьеру все свои накопления, но позже сама связалась с дочерью и поняла, что её обманули. Курьера нашли вечером того же дня в компьютерном клубе, где он ждал новых указаний. Похищенные деньги он уже успел перевести организаторам через криптообменник, оставив себе лишь 40 тысяч рублей.
В отношении задержанного проводится проверка. Его действия подпадают под статью 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас полицейские выясняют, был ли он причастен к другим эпизодам.
Для предупреждения подобных преступлений в Екатеринбурге проходят профилактические рейды. В выходные в них задействованы до 400 сотрудников полиции. Мероприятия организованы на территориях отделов полиции № 7 и № 14, обслуживающих Октябрьский и Орджоникидзевский районы. Полицейские проводят разъяснительные беседы с горожанами, в том числе с пожилыми людьми, рассказывают о самых распространённых схемах обмана и советуют, как не стать жертвой аферистов.
Одного из участников преступной схемы задержали 19 июня. Им оказался 19-летний курьер, который, по собственным словам, за последний месяц побывал в Саратове, Челябинске, Уфе и Самаре. Свой «тур» он начал в Казахстане, где, по его словам, занимался аналогичным криминальным заработком. В Екатеринбурге его деятельность завершилась после того, как он получил 1,5 миллиона рублей от 76-летней пенсионерки. Молодого человека задержали по горячим следам.
Мошенники использовали давно известную, но всё ещё работающую схему: пожилой женщине позвонили якобы из полиции и сообщили, что её дочь стала участницей ДТП, в котором пострадал человек. За «урегулирование вопроса» у пенсионерки потребовали деньги. Она передала курьеру все свои накопления, но позже сама связалась с дочерью и поняла, что её обманули. Курьера нашли вечером того же дня в компьютерном клубе, где он ждал новых указаний. Похищенные деньги он уже успел перевести организаторам через криптообменник, оставив себе лишь 40 тысяч рублей.
В отношении задержанного проводится проверка. Его действия подпадают под статью 159 часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас полицейские выясняют, был ли он причастен к другим эпизодам.
Для предупреждения подобных преступлений в Екатеринбурге проходят профилактические рейды. В выходные в них задействованы до 400 сотрудников полиции. Мероприятия организованы на территориях отделов полиции № 7 и № 14, обслуживающих Октябрьский и Орджоникидзевский районы. Полицейские проводят разъяснительные беседы с горожанами, в том числе с пожилыми людьми, рассказывают о самых распространённых схемах обмана и советуют, как не стать жертвой аферистов.
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