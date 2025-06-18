Свердловскую область накроют дожди, грозы и туман: прогноз на 21–23 июня

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителей Екатеринбурга и Свердловской области ждут пасмурные выходные и начало недели с грозами, дождями, порывистым ветром и туманами. Об этом сообщает Уральское УГМС.В субботу, 21 июня, по региону будет облачно с прояснениями. Ночью на севере — преимущественно без осадков, днём — местами небольшой дождь. На юге области ожидаются дожди, местами сильные, с грозами. Ветер северо-восточный, днём на юге сменится на западный — 3–8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с. Ночью и утром возможен туман. Температура ночью +9…+14, днём +18…+23.В Екатеринбурге ночью пройдёт небольшой дождь, температура около +13. Днём — умеренный дождь, возможна гроза, до +20 градусов.В воскресенье, 22 июня, осадки сохранятся. Облачно с прояснениями: на севере ночью снова преимущественно без дождя, днём — местами небольшой. На юге — дождь ночью и от небольшого до умеренного днём. Ветер северный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +9…+14, днём +18…+23. В Екатеринбурге — дождь, ночью +13, днём +21.В понедельник, 23 июня, осадки ослабеют, но полностью не прекратятся. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +9…+14, на севере области местами до +4, днём +14…+19. В Екатеринбурге — небольшой дождь, ночью около +12, днём до +17.