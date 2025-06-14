В Кировграде завершено расследование по факту нарушения техники безопасности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственное управление СК России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела о серьёзном инциденте на производстве в городе Кировград. Фигурантом стал 48-летний житель Верхнего Тагила, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека (это часть 1 статьи 216 УК РФ).Согласно материалам следствия, в январе 2025 года обвиняемый, исполнявший обязанности ответственного за охрану труда и соблюдение техники безопасности на одном из местных предприятий, допустил грубые нарушения при эксплуатации электроустановок в ходе модернизации оборудования. Нарушения были допущены как при подготовке, так и в процессе выполнения работ. Итогом халатности стал тяжкий вред здоровью одного из сотрудников предприятия — мужчина получил серьёзную электротравму. Проведённая следственная проверка установила прямую причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и произошедшим.Как сообщили в следственном отделе по городу Кировград, в рамках дела был проведён комплекс следственных мероприятий: опрошены свидетели, собраны технические документы, проведены необходимые экспертизы. Материалы дела направлены в суд с утверждённым обвинительным заключением. Теперь судьбу бывшего ответственного за технику безопасности предстоит решить в судебном порядке. В случае признания вины ему может грозить наказание в виде штрафа, ограничения свободы или лишения свободы сроком до одного года.