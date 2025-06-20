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СМИ сообщают о вынужденной жить на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пожилой женщине
Фото: «Злой Екатеринбург» / Telegram
Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» сообщает, что в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале второй месяц живёт пенсионерка. Ей некуда идти.
Об этом ресурсу рассказала женщина, продающая на вокзале пирожки. Куда обратиться за помощью и как помочь бабушке она не знает.
Доподлинно неизвестно действительно ли у пожилой женщины нет жилья.
Об этом ресурсу рассказала женщина, продающая на вокзале пирожки. Куда обратиться за помощью и как помочь бабушке она не знает.
«Спит сидя, кое-как на костылях ходит в туалет. Говорит, что сын без квартиры оставил, но пенсию она как-то получает, точно не знаю как. На эти деньги у нас пирожки покупает. Она не пьяница. Не знаю, куда обратиться»,
– говорит неравнодушная горожанка.
Доподлинно неизвестно действительно ли у пожилой женщины нет жилья.
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