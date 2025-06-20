СМИ сообщают о вынужденной жить на железнодорожном вокзале Екатеринбурга пожилой женщине

– говорит неравнодушная горожанка.

«Спит сидя, кое-как на костылях ходит в туалет. Говорит, что сын без квартиры оставил, но пенсию она как-то получает, точно не знаю как. На эти деньги у нас пирожки покупает. Она не пьяница. Не знаю, куда обратиться»,