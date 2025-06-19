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Ирбитскую администрацию оштрафовали за недостаточную антитеррористическую защищенность на зимней ярмарке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На 300 тысяч рублей оштрафовали администрацию Ирбитского городского округа за недостаточную антитеррористическую защищённость на зимней ярмарке в декабре прошлого года.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, спустя несколько месяцев после ярмарки правоохранительные органы решили проверить, как соблюдались требования к антитеррористической защищенности при проведении ярмарки. В итоге выяснилось, что администрацией не был разработан паспорт безопасности. Кроме этого, мэрия не позаботилась о системе оповещения, видеонаблюдении, плане эвакуации и информационном стенде с информацией о действиях при ЧП.
В суде защитник администрации вину не признавал, утверждая, что ярмарка не является местом массового пребывания людей. Но мировой судья с такой позицией не согласился и признал мэрию виновной в нарушении части 1 статьи 20.35 КоАП РФ («Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов») и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, спустя несколько месяцев после ярмарки правоохранительные органы решили проверить, как соблюдались требования к антитеррористической защищенности при проведении ярмарки. В итоге выяснилось, что администрацией не был разработан паспорт безопасности. Кроме этого, мэрия не позаботилась о системе оповещения, видеонаблюдении, плане эвакуации и информационном стенде с информацией о действиях при ЧП.
В суде защитник администрации вину не признавал, утверждая, что ярмарка не является местом массового пребывания людей. Но мировой судья с такой позицией не согласился и признал мэрию виновной в нарушении части 1 статьи 20.35 КоАП РФ («Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов») и назначил штраф в размере 300 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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