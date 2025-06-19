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Свердловские спасатели предупреждают о непогоде 21 июня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС предупреждает о непогоде. В субботу, 21 июня, в регионе ожидаются сильные дожди и грозы.
Традиционно спасатели напоминают о простых правилах безопасности в период плохой погоды, в связи с чем советуют:
– не использовать электроприборы во время грозы;
– закрывать окна и двери;
– проверять системы водоотведения и очищать их в случае необходимости;
– убирать с открытых площадок предметы, которые может унести ветром;
– избегать в грозу открытых пространств и высоких объектов;
– стараться не находиться вблизи линий электропередач.
Телефон экстренных служб, напомним, – «112».
Традиционно спасатели напоминают о простых правилах безопасности в период плохой погоды, в связи с чем советуют:
– не использовать электроприборы во время грозы;
– закрывать окна и двери;
– проверять системы водоотведения и очищать их в случае необходимости;
– убирать с открытых площадок предметы, которые может унести ветром;
– избегать в грозу открытых пространств и высоких объектов;
– стараться не находиться вблизи линий электропередач.
Телефон экстренных служб, напомним, – «112».
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