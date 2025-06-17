Возрастное ограничение 18+
Передовой томограф помог екатеринбургским хирургам провести сложную операцию на сердце
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге хирурги «Новой больницы» провели пожилой пациентке сложную операцию на сердце с помощью передового оптического томографа, точность которого в десять раз превосходит старое оборудование.
Как рассказали в министерства здравоохранения Свердловской области, с помощью нового диагностического аппарата хирурги смогли восстановить кровоток в сосудах сердца у 70-летней местной жительницы, ранее перенёсшей несколько операций. Оптический томограф, который использовали специалисты, позволил врачам получил изображение внутренней структуры сосудов с высоким разрешением.
Это позволило врачам, не отходя от операционного стола, получить представления о структуре пораженного сосуда: данные о количестве кальция и состоянии атеросклеротических бляшек, которые закупоривают артерии. Таким образом хирурги могут в процессе операции получать актуальную информацию и на месте принимать решение о необходимости тех или иных действий.
По словам заместителя генерального директора по лечебной работе «Новой больницы», заслуженного врача РФ, кандидата медицинских наук Елены Фокиной, оптическая когерентная томография позволяет выявлять бляшки даже очень маленьких размеров, которые не всегда видно при «рутинном» исследовании сосудов.
Как рассказали в министерства здравоохранения Свердловской области, с помощью нового диагностического аппарата хирурги смогли восстановить кровоток в сосудах сердца у 70-летней местной жительницы, ранее перенёсшей несколько операций. Оптический томограф, который использовали специалисты, позволил врачам получил изображение внутренней структуры сосудов с высоким разрешением.
«Технология основана на анализе отражённого света, направленного в артерию через катетер. Высокотехнологичный аппарат интерпретирует полученные данные с применением искусственного интеллекта и генерирует 3D-изображения, воссоздавая структуру сосуда»,
– пояснили в ведомстве.
Это позволило врачам, не отходя от операционного стола, получить представления о структуре пораженного сосуда: данные о количестве кальция и состоянии атеросклеротических бляшек, которые закупоривают артерии. Таким образом хирурги могут в процессе операции получать актуальную информацию и на месте принимать решение о необходимости тех или иных действий.
По словам заместителя генерального директора по лечебной работе «Новой больницы», заслуженного врача РФ, кандидата медицинских наук Елены Фокиной, оптическая когерентная томография позволяет выявлять бляшки даже очень маленьких размеров, которые не всегда видно при «рутинном» исследовании сосудов.
«Из-за тонкой покрышки они могут "порваться" и вызвать закупорку артерии. Это наиболее частая причина внезапной сердечной смерти и инфаркта миокарда»,
– пояснила Елена Фокина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию