Передовой томограф помог екатеринбургским хирургам провести сложную операцию на сердце

«Технология основана на анализе отражённого света, направленного в артерию через катетер. Высокотехнологичный аппарат интерпретирует полученные данные с применением искусственного интеллекта и генерирует 3D-изображения, воссоздавая структуру сосуда»,

– пояснила Елена Фокина.

«Из-за тонкой покрышки они могут "порваться" и вызвать закупорку артерии. Это наиболее частая причина внезапной сердечной смерти и инфаркта миокарда»,