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Мигранты помогли Екатеринбургу увеличить население на 20 тысяч человек
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжает расти смертность и сокращаться рождаемость. При этом население уральской столицы выросло на 20 тысяч человек.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru, приводя слова главы департамента экономики мэрии Алексея Прядеина, выступавшего с докладом на заседании комиссии гордумы по социальном защите. Так, по его данным, по сравнению с 2023 годом в 2024 году количество умерших увеличилось на 2,3%, а родившихся снизилось на 2,7%. Количество умерших в прошлом году составило 16,8 тысячи человек, а родившихся – 15,7 тысячи человек.
Вместе с тем население Екатеринбурга в 2024 году выросло на 20 тысяч человек. Произошло это за счёт мигрантов. Об этом Прядеин рассказал уже на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию, пишет ресурс.
Алексей Прядеин также заявил информагентству, что миграция в столицу Урала по большей части происходит из других регионов России, и лишь отчасти из-за рубежа.
Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru, приводя слова главы департамента экономики мэрии Алексея Прядеина, выступавшего с докладом на заседании комиссии гордумы по социальном защите. Так, по его данным, по сравнению с 2023 годом в 2024 году количество умерших увеличилось на 2,3%, а родившихся снизилось на 2,7%. Количество умерших в прошлом году составило 16,8 тысячи человек, а родившихся – 15,7 тысячи человек.
Вместе с тем население Екатеринбурга в 2024 году выросло на 20 тысяч человек. Произошло это за счёт мигрантов. Об этом Прядеин рассказал уже на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию, пишет ресурс.
Алексей Прядеин также заявил информагентству, что миграция в столицу Урала по большей части происходит из других регионов России, и лишь отчасти из-за рубежа.
«Население у нас выросло за счёт того, что приехала миграция. Миграция у нас большей частью межрегиональная, то есть внутри России, и отчасти зарубежная»,
– сказал он.
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