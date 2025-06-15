Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь

«Я как будто попал в семью. Здесь ко мне относились с заботой, добротой, и делали всё, чтобы я выжил. Этот необыкновенный гуманизм меня поразил. Я буду счастлив, если сам стану врачом»,



— приводит слова студента сетевой ресурс.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Центральная городская клиническая больница №6 Екатеринбурга стала местом спасения и надежды для Хабиба Диема — молодого человека из Сенегала, мечтающего стать врачом. В тяжёлом состоянии он был доставлен в терапевтическое отделение с диагнозом «пневмония» и мог погибнуть.Историей болезни и спасения студента-медика поделился информационный ресурс «Здоровье уральцев». Как сообщается, у молодого сенегальца была высокая температура, судороги, выраженная интоксикация организма и даже отключения сознания. Сложное течение болезни потребовало неотложных и слаженных действий всего медицинского коллектива.По словам заведующей терапевтическим отделением, кандидата медицинских наук Елены Гавриловой, в ходе лечения пациенту неоднократно приходилось проводить реанимационные мероприятия, корректировать лекарственную терапию и менять схемы антибиотиков.Несмотря на критическое состояние при поступлении, благодаря усилиям врачей, медсестёр и персонала, состояние пациента стабилизировалось. Восстановились жизненные функции, нормализовался сон, вернулся аппетит. Хабиб начал дыхательную гимнастику и курс физиопроцедур. После нескольких недель лечения он встал на ноги и смог самостоятельно передвигаться.Хабиб приехал в Россию из столицы Сенегала, Дакара, чтобы выучить русский язык и поступить в Уральский государственный медицинский университет. Его цель — получить медицинское образование, стать квалифицированным специалистом и вернуться на родину, чтобы помогать своему народу.Как отмечают в ЦГКБ №6 Екатеринбурга, только в 2024 году отделение терапии больницы оказало помощь более 2 тысячам пациентов с тяжёлыми патологиями — от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний до острых респираторных инфекций.