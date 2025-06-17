В Серове суд обязал железнодорожную компанию компенсировать моральный вред детям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовский районный суд Свердловской области удовлетворил иск транспортного прокурора к АО «Свердловская пригородная компания». Дело рассматривалось в связи с жалобой жительницы Североуральска на ненадлежащее оказание транспортной услуги.Как поясняют в Уральской транспортной прокуратуре, основанием для обращения в надзорные органы стал инцидент, произошедший в октябре 2024 года на маршруте Екатеринбург-Пассажирский — Бокситы. Женщина с двумя маленькими детьми следовала на пригородном поезде №7075, который вынужденно остановился на станции Серов-Заводской из-за технической неисправности. На тот момент в вагоне отсутствовало электроснабжение, а пассажирам не были предоставлены вода или горячее питание. Пересадка же на следующий поезд была организована лишь спустя несколько часов. Семья провела в неотапливаемом составе почти четыре часа, так и не дождавшись пересадки, после чего была вынуждена доехать до Североуральска на такси за собственный счёт.Учитывая, что услуги перевозки были оказаны с нарушением условий договора, транспортный прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетних детей, добиваясь компенсации причинённого морального вреда. Суд признал обоснованность требований и постановил взыскать с перевозчика по 20 тысяч рублей в пользу каждого ребёнка.