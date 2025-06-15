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Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
Фото: Юлия Кольтенберг
В пятницу, 20 июня, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Региональное управление МЧС предупреждает о непогоде и призывает соблюдать меры предосторожности.
Жильцам рекомендуют закрывать окна и двери. Тем, кто живёт в частных домах, советуют проверить ливневую канализацию и очистить стоки от мусора, если в этом есть необходимость.
Автомобилистам напоминают о необходимость соблюдать дистанцию и скоростной режима во время дождя. Также автовладельцам советуют снижать скорость перед лужами, так как под водой могут быть глубокие ямы. Если дорогу затопило, рекомендуется не пытаться проехать по ней.
Телефон экстренных служб, напоминаем, – «112».
Жильцам рекомендуют закрывать окна и двери. Тем, кто живёт в частных домах, советуют проверить ливневую канализацию и очистить стоки от мусора, если в этом есть необходимость.
Автомобилистам напоминают о необходимость соблюдать дистанцию и скоростной режима во время дождя. Также автовладельцам советуют снижать скорость перед лужами, так как под водой могут быть глубокие ямы. Если дорогу затопило, рекомендуется не пытаться проехать по ней.
Телефон экстренных служб, напоминаем, – «112».
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