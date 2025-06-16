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До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской

15.41 Четверг, 19 июня 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге до конца лета будут идти работы по модернизации тепломагистрали на улице Волгоградской. В связи с этим в администрации города предупреждают о грядущих перекрытиях.

Вести их будет «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Работы начнутся завтра, 20 июня, и, как планируется, продлятся до 31 августа. Вести их будут поэтапно на следующих участках:
– от дома № 90 до дома 124;
– от дома № 126 до дома 134;
– от дома № 138 до дома 144;
– от дома № 146 до дома 168;
– в районе дома № 181.

Объезжать перекрытия предлагают по улицам Ясной, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
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20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
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18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
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16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
15:39 Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество
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