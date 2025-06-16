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До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца лета будут идти работы по модернизации тепломагистрали на улице Волгоградской. В связи с этим в администрации города предупреждают о грядущих перекрытиях.
Вести их будет «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Работы начнутся завтра, 20 июня, и, как планируется, продлятся до 31 августа. Вести их будут поэтапно на следующих участках:
– от дома № 90 до дома 124;
– от дома № 126 до дома 134;
– от дома № 138 до дома 144;
– от дома № 146 до дома 168;
– в районе дома № 181.
Объезжать перекрытия предлагают по улицам Ясной, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова.
Вести их будет «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Работы начнутся завтра, 20 июня, и, как планируется, продлятся до 31 августа. Вести их будут поэтапно на следующих участках:
– от дома № 90 до дома 124;
– от дома № 126 до дома 134;
– от дома № 138 до дома 144;
– от дома № 146 до дома 168;
– в районе дома № 181.
Объезжать перекрытия предлагают по улицам Ясной, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова.
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