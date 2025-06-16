До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до конца лета будут идти работы по модернизации тепломагистрали на улице Волгоградской. В связи с этим в администрации города предупреждают о грядущих перекрытиях.Вести их будет «Екатеринбургская теплосетевая компания».Работы начнутся завтра, 20 июня, и, как планируется, продлятся до 31 августа. Вести их будут поэтапно на следующих участках:Объезжать перекрытия предлагают по улицам Ясной, Шаумяна, Чкалова, Амундсена, Академика Бардина и Громова.