В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи

«В связи с поступающими вопросами сообщаем, что на территории Свердловской области ограничений в работе средств связи не отмечено. Мобильная и интернет-связь функционируют в штатном режиме. Все сообщения о текущих блокировках или ограничениях не соответствуют действительности»,