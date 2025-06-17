Возрастное ограничение 18+
В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В антитеррористической комиссии Свердловской области заявили, что сообщения об ограничениях мобильной и интернет-связи не соответствуют действительности.
Ранее в СМИ сообщалось, что жители уральской столицы жалуются на сбои в работе интернета.
«В связи с поступающими вопросами сообщаем, что на территории Свердловской области ограничений в работе средств связи не отмечено. Мобильная и интернет-связь функционируют в штатном режиме. Все сообщения о текущих блокировках или ограничениях не соответствуют действительности»,
– утверждают в ведомстве.
Ранее в СМИ сообщалось, что жители уральской столицы жалуются на сбои в работе интернета.
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