Возрастное ограничение 18+
На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Как вслед за ветеринарами неоднократно повторяли ВВ, птенцов-слётков не рекомендуется забирать с улицы, даже если очень хочется им чем-то помочь. Делать это можно только в исключительных случаях. И на Эльмаше сегодня, 18 июня, такое исключение как раз и произошло.
Уже довольно крупный слёток вороны, который по возрасту должен бы летать, вместо этого бегал по земле, не в силах даже взобраться на невысокий куст. Причина проста — у птенца оказалось сломанным крыло. В условиях города, где животных на каждом углу поджидают опасности, это практически смертный приговор. Поэтому слётка решено было забрать и подлечить, несмотря на возмущение со стороны его родителей, которые ответственно не оставляли его, судя по всему, довольно долгое время после получения травмы.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у птенца имеется ещё и рана под правым глазом. И это позволяет с большой долей уверенности предполагать, что свои травмы он получил при встрече с уличными кошками.
О серьёзности перелома и наличии прочих травм могут сказать только специалисты. Поэтому сейчас объявлен срочный сбор средств на посещение ветклиники, рентгеновский снимок (он обязателен при переломах у птиц), анализы, лекарства (а почти наверняка понадобятся антибиотики) и, возможно, операцию.
Любая посильная помощь принимается либо на карту Озон (2204 2401 0791 4600), либо – по ссылке на счёт в ЮМани. При пожертвовании желательно указывать в сообщении «на ворону».
Срочность сбора средств связана с тем, что у молодой вороны есть ещё шансы вылечиться, «встать на крыло» и прожить полноценную вольную жизнь. Но это — вопрос времени. Если затягивать с лечением травмы, то в какой-то момент птица может настолько одомашниться, что на улице выжить уже самостоятельно не сможет.
Уже довольно крупный слёток вороны, который по возрасту должен бы летать, вместо этого бегал по земле, не в силах даже взобраться на невысокий куст. Причина проста — у птенца оказалось сломанным крыло. В условиях города, где животных на каждом углу поджидают опасности, это практически смертный приговор. Поэтому слётка решено было забрать и подлечить, несмотря на возмущение со стороны его родителей, которые ответственно не оставляли его, судя по всему, довольно долгое время после получения травмы.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у птенца имеется ещё и рана под правым глазом. И это позволяет с большой долей уверенности предполагать, что свои травмы он получил при встрече с уличными кошками.
О серьёзности перелома и наличии прочих травм могут сказать только специалисты. Поэтому сейчас объявлен срочный сбор средств на посещение ветклиники, рентгеновский снимок (он обязателен при переломах у птиц), анализы, лекарства (а почти наверняка понадобятся антибиотики) и, возможно, операцию.
Любая посильная помощь принимается либо на карту Озон (2204 2401 0791 4600), либо – по ссылке на счёт в ЮМани. При пожертвовании желательно указывать в сообщении «на ворону».
Срочность сбора средств связана с тем, что у молодой вороны есть ещё шансы вылечиться, «встать на крыло» и прожить полноценную вольную жизнь. Но это — вопрос времени. Если затягивать с лечением травмы, то в какой-то момент птица может настолько одомашниться, что на улице выжить уже самостоятельно не сможет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию