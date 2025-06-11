У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Асбестовский городской суд вынес приговор местному жителю 1983 года рождения, признав его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это преступление квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.Инцидент произошел 19 апреля 2025 года около 20:30. Мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Opel Astra», был остановлен инспекторами дорожной полиции. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние — уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 1,334 мг/л.Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, это уже не первое подобное нарушение: в 2020 году асбестовец уже был осужден за аналогичное преступление. Повторное нарушение, согласно действующему законодательству, квалифицируется как уголовное.С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ. Из его заработной платы будет удерживаться 15% в доход государства. Также на 4 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Особым пунктом приговора стала конфискация транспортного средства — «Opel Astra». Согласно статье 104.1 Уголовного кодекса, автомобиль был обращен в собственность государства как орудие совершения преступления.Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке, — уточняют в прокуратуре Свердловской области.