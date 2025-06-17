Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Приют для травмированных животных «Клякса» сообщил о некотором улучшении в состоянии собачки Чуня, которую нашли на улице с чудовищной скальпированной раной на теле. После операции маленький организм начал восстанавливаться.Неделю назад врачи провели повторное ушивание раневого дефекта — важную и сложную операцию, которая помогает избежать осложнений. Состояние Чуни теперь стабилизировалось. Собачка стала самостоятельно есть влажный корм, а мочеиспускание у неё пришло в норму. Контрольный анализ крови показал обнадёживающую динамику — уровень эритроцитов повысился, что говорит о постепенном восстановлении организма. При этом, пострадавшее животное всё ещё не встаёт и нуждается в постоянном уходе, поэтому продолжает находиться в ветеринарной клинике под круглосуточным наблюдением.Несмотря на положительные изменения, ей требуется профессиональный уход, медикаментозная поддержка и регулярные процедуры. По словам кураторов, они не справятся без помощи неравнодушных людей — средства на лечение стремительно иссякают. Поддержать Чуню можно по следующим реквизитам: