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Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Приют для травмированных животных «Клякса» сообщил о некотором улучшении в состоянии собачки Чуня, которую нашли на улице с чудовищной скальпированной раной на теле. После операции маленький организм начал восстанавливаться.
Неделю назад врачи провели повторное ушивание раневого дефекта — важную и сложную операцию, которая помогает избежать осложнений. Состояние Чуни теперь стабилизировалось. Собачка стала самостоятельно есть влажный корм, а мочеиспускание у неё пришло в норму. Контрольный анализ крови показал обнадёживающую динамику — уровень эритроцитов повысился, что говорит о постепенном восстановлении организма. При этом, пострадавшее животное всё ещё не встаёт и нуждается в постоянном уходе, поэтому продолжает находиться в ветеринарной клинике под круглосуточным наблюдением.
Несмотря на положительные изменения, ей требуется профессиональный уход, медикаментозная поддержка и регулярные процедуры. По словам кураторов, они не справятся без помощи неравнодушных людей — средства на лечение стремительно иссякают. Поддержать Чуню можно по следующим реквизитам:
Неделю назад врачи провели повторное ушивание раневого дефекта — важную и сложную операцию, которая помогает избежать осложнений. Состояние Чуни теперь стабилизировалось. Собачка стала самостоятельно есть влажный корм, а мочеиспускание у неё пришло в норму. Контрольный анализ крови показал обнадёживающую динамику — уровень эритроцитов повысился, что говорит о постепенном восстановлении организма. При этом, пострадавшее животное всё ещё не встаёт и нуждается в постоянном уходе, поэтому продолжает находиться в ветеринарной клинике под круглосуточным наблюдением.
Несмотря на положительные изменения, ей требуется профессиональный уход, медикаментозная поддержка и регулярные процедуры. По словам кураторов, они не справятся без помощи неравнодушных людей — средства на лечение стремительно иссякают. Поддержать Чуню можно по следующим реквизитам:
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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