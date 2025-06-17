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Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше

18.39 Среда, 18 июня 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Приют для травмированных животных «Клякса» сообщил о некотором улучшении в состоянии собачки Чуня, которую нашли на улице с чудовищной скальпированной раной на теле. После операции маленький организм начал восстанавливаться.

Неделю назад врачи провели повторное ушивание раневого дефекта — важную и сложную операцию, которая помогает избежать осложнений. Состояние Чуни теперь стабилизировалось. Собачка стала самостоятельно есть влажный корм, а мочеиспускание у неё пришло в норму. Контрольный анализ крови показал обнадёживающую динамику — уровень эритроцитов повысился, что говорит о постепенном восстановлении организма. При этом, пострадавшее животное всё ещё не встаёт и нуждается в постоянном уходе, поэтому продолжает находиться в ветеринарной клинике под круглосуточным наблюдением.

Несмотря на положительные изменения, ей требуется профессиональный уход, медикаментозная поддержка и регулярные процедуры. По словам кураторов, они не справятся без помощи неравнодушных людей — средства на лечение стремительно иссякают. Поддержать Чуню можно по следующим реквизитам:

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:39 Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:39 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
17:24 Избившего фельдшера скорой в январе екатеринбуржца ждёт суд
16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
15:39 Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество
15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
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11:53 Организаторов похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница, будут судить в Нижнем Тагиле
10:58 В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
10:35 Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге
10:02 Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
09:27 Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
08:49 В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов
21:18 Обустройство очередного екатеринбургского парка снова началось с вырубок
20:55 В Екатеринбурге грузовик повредил трамвайную остановку
20:44 В арт-путешествие по городам Большого Урала можно отправится, не покидая Ельцин-центр
20:18 РЖД поплатится за сбитого под Серовым медведя
19:49 Гонщику по тротуарам в Верхней Салде назначили наказание
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