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Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидается непогода. Синоптики прогнозируют сильный ветер, дожди и грозы.
В четверг, 19 июня, в Свердловской области на севере преимущественно без осадков, на юге кратковременные дожди, местами до сильных, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +10...+15°C, на севере до +5°C, днём +18...+23°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +13...+15°C, днём +20...+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 20 июня, в регионе преимущественно без осадков, на юго-западе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах гроза. Температура ночью +11...+16°C, на севере до +6°C, днём +19...+24°C. Ветер 4-9 м/сек, днём отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +14...+16°C, небольшой дождь; днём +21...+23°C, умеренный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 19 июня, в Свердловской области на севере преимущественно без осадков, на юге кратковременные дожди, местами до сильных, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью +10...+15°C, на севере до +5°C, днём +18...+23°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +13...+15°C, днём +20...+22°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 20 июня, в регионе преимущественно без осадков, на юго-западе облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах гроза. Температура ночью +11...+16°C, на севере до +6°C, днём +19...+24°C. Ветер 4-9 м/сек, днём отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью +14...+16°C, небольшой дождь; днём +21...+23°C, умеренный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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