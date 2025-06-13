Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество





– рассказали в пресс-службе компании. «Мы неоднократно направляли в адрес садового товарищества претензии о погашении долга. Однако требование было проигнорировано. Тогда неплательщику направили уведомление о предстоящем отключении электричества. На этой неделе садоводы остались без света»,





– добавили в организации. «Поставщик старается идти навстречу абонентам, по крупным неплательщикам вопрос погашения долга рассматривается в индивидуальном порядке. Но если переговоры не приносят результата, приходится прибегать к крайним мерам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле дачникам из садового товарищества «Шахтостроитель» отключили свет. В «Нижнетагильской энергосбытовой компании» сообщили Вечерним ведомостям, что сделали это из-за долгов в 650 тысяч рублей.Там также добавили, что аналогичной ситуации могут оказаться другие садовые товарищества, которые продолжают игнорировать свои долговые обязательства.Сообщается, что СНТ «Автомобилист-2» задолжало 508 тысяч рублей, ПДК «Тихая дача» – 128 тысяч рублей, СНТСН «Нива» – 96 тысяч рублей. В общей сложности дачники не оплатили счета на сумму 1,2 миллиона рублей.В компании подчеркивают, что отключение электроснабжения – вынужденная мера.В отделе по дебиторской задолженности «Нижнетагильской энергосбытовой компании» рассказали, что денежные средства в таких ситуациях взыскиваются в судебном порядке и что должникам приходится оплачивать пени, судебные издержки и госпошлину. Также там предупредили, что при отключении электричества расходы на возобновление услуги ложатся на плечи нарушителя.