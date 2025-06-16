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В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области приостановили работу двух кафе: «Hot dog bro» в Екатеринбурге и «Appetitus» в Карпинске.
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в обоих заведения были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Работу точки быстрого питания «Hot dog bro» приостановили на 15 суток, а кафе «Appetitus» – на 30 дней.
Временный запрет на работу было наложен по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.)
Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в обоих заведения были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Работу точки быстрого питания «Hot dog bro» приостановили на 15 суток, а кафе «Appetitus» – на 30 дней.
Временный запрет на работу было наложен по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.)
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