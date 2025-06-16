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Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники Талицкого отдела свердловского управления Роспотребнадзора через суд запретили тату-мастеру работать в студии «Мясорубка Панды» в Камышлове, где он набивал татуировки. Поводом для таких мер стал случай острого гепатита С, который выявили у подростка.
Как рассказали в телеграм-канале управления, после того как у несовершеннолетнего выявили гепатит, представители ведомства начали эпидемиологическое расследование, которое привело их в камышловский тату-салон, где юноша некоторое время назад сделал себе татуировки. Там специалисты провели проверку и обнаружили, что в студии не соблюдались требования к дезинфекции и очистке оборудования, из-за чего инструменты, которыми делали татуировки, становились нестерильными и создавали риски передачи инфекционных заболеваний.
Ссылаясь на результаты проверки, сотрудники Талицкого отдела Роспотребнадзора, подали в Камышловский районный суд, в котором просили запретить мастеру Д. работать в студии «Мясорубка Панды».
В ведомстве также отметили, что расследования случая заболевания острым гепатитом С продолжается. Специалисты продолжают отрабатывать различные версии.
Как рассказали в телеграм-канале управления, после того как у несовершеннолетнего выявили гепатит, представители ведомства начали эпидемиологическое расследование, которое привело их в камышловский тату-салон, где юноша некоторое время назад сделал себе татуировки. Там специалисты провели проверку и обнаружили, что в студии не соблюдались требования к дезинфекции и очистке оборудования, из-за чего инструменты, которыми делали татуировки, становились нестерильными и создавали риски передачи инфекционных заболеваний.
Ссылаясь на результаты проверки, сотрудники Талицкого отдела Роспотребнадзора, подали в Камышловский районный суд, в котором просили запретить мастеру Д. работать в студии «Мясорубка Панды».
В ведомстве также отметили, что расследования случая заболевания острым гепатитом С продолжается. Специалисты продолжают отрабатывать различные версии.
«Эпидемиологи напоминают гражданам о рисках заражения опасными инфекционными заболеваниями при обращении к мастерам по нанесению тату, перманентного макияжа, по пирсингу и косметологическим услугам в условиях несоблюдения санитарного законодательства»,
– сказали в управлении.
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