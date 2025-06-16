Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки

– сказали в управлении.

«Эпидемиологи напоминают гражданам о рисках заражения опасными инфекционными заболеваниями при обращении к мастерам по нанесению тату, перманентного макияжа, по пирсингу и косметологическим услугам в условиях несоблюдения санитарного законодательства»,