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Уральские старообрядцы выступили против продажи здания Троицкой церкви в Екатеринбурге

12.34 Среда, 18 июня 2025
Фото: страница в ВК движения «Реальная история — Екатеринбург»
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Уральские старообрядцы выступили против продажи здания Троицкой церкви в Екатеринбурге.

Речь о здании на ул. Розы Люксембург, 75. На днях в местных пабликах появилась информация о том, что «руководство старообрядческой общины Белокриницкого согласия готово продать объект под снос». По данным канала «Наследие Екатеринбурга», здание собирается купить застройщик по цене участка земли, называется сумма в 160 миллионов. Напомним, в этом районе вплотную к историческим зданиям расположен новый элитный ЖК, ранее сообщалось о планах его «расширить».

Как рассказали Вечерним ведомостям представители общины, слухи о возможной продаже здания вызвали волну возмущения. Наши собеседники жалуются, что «горстка заинтересованных представителей общины делает это всё кулуарно, без огласки и обсуждения с остальными старообрядцами». Они утверждают, что против продажи здания «выступает большинство уральских старообрядцев», которые много лет добавились права на этот объект. Вместе с общественниками староверы готовят обращения в различные ведомства, чтобы предотвратить сделку, «которая неминуемо приведет к сносу».

Напомним, градозащитники уже много лет пытаются отстоять исторические здания в районе Царского моста.

«Это последние сохраненные в Екатеринбурге культовые и общественные здания старообрядцев, построенные в досоветский период», — пишут представители движения «Реальная история - Екатеринбург».

Ранее объект находился под охраной государства. В 2016 году после долгих переговоров (и попыток продать здание на торгах «с обременением» для потенциальных покупателей) власти региона передали объект Русской Православной Старообрядческой Церкви. В 2019 году здесь произошел пожар (позже стало известно, что это был поджог). В декабре 2022 года Троицкая старообрядческая церковь была исключена из госреестра объектов культурного наследия. Градозащитники пытаются вернуть этот статус. В 2014 году, когда областные власти продавали здание церкви и соседнее здание усадьбы Белинькова из госсобственности, объясняли, что это делается для сохранения исторических построек.

Представители общины опасаются, что здание теперь может быть продано руководством «под снос». Получить комментарий настоятеля отца Павла Зырянова нам пока не удалось. Он заявил, что «в командировке».

Напомним, два года назад снос зданий возле Царского моста вызвал резко негативную реакцию писателя Захара Прилепина. «В Екатеринбурге сносят флигель усадьбы Беленкова, а следом — снесут последнюю историческую старообрядческую церковь в городе. Почему? Минкультуры России сняло домовую церковь и колокольню с охраны под снос. Застройщик недавно уже снес Никольскую старообрядческую церковь. Что? У вас? Происходит?», — писал Прилепин еще в апреле 2023 года.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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20:18 РЖД поплатится за сбитого под Серовым медведя
19:49 Гонщику по тротуарам в Верхней Салде назначили наказание
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17:24 В расселëнном доме возле Макаровского моста в Екатеринбурге вспыхнул пожар
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