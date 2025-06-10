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В «Нью Баре» пройдет благотворительная «барахолка» в поддержку зооприюта Горного Щита
Фото: Благотворительный фонд помощи бездомным животным / vk.com/fondhelpanimals
В воскресенье, 22 июня, с полудня и до шести вечера в пространстве екатеринбургского «Нью Бара» пройдёт благотворительная барахолка, совмещённая с бар-вечеринкой. Все собранные средства будут направлены на помощь приюту для собак в Горном Щите, подопечным «Фонда Помощи Бездомным Животным».
Организаторы обещают тёплую атмосферу, вкусные коктейли, много общения, а главное — приобретая интересные вещи, внести вклад в благое дело. Благотворительными «лотами» станут: женская и мужская одежда, обувь, бижутерия и аксессуары, предметы декора и товары для дома, изделия ручной работы, книги и виниловые пластинки, а также живые растения.
Любой желающий может присоединиться к мероприятию не только как покупатель, но и как продавец — для этого нужно связаться с организатором Владом Ляховым через Telegram. Также фонд принимает пожертвования напрямую — реквизиты размещены на страницах в соцсетях и на официальном сайте helpanimals.ru.
Благотворительная барахолка от «Нью Бара» становится уже мероприятием традиционным. На прошлой аналогичной акции удалось собрать 17 тысяч рублей, которые были переданы Фонду.
Сегодня приют в Горном Щите заботится о более чем двух сотнях собак. Каждая собранная сумма помогает обеспечить животных кормом, лечением и вниманием.
Организаторы обещают тёплую атмосферу, вкусные коктейли, много общения, а главное — приобретая интересные вещи, внести вклад в благое дело. Благотворительными «лотами» станут: женская и мужская одежда, обувь, бижутерия и аксессуары, предметы декора и товары для дома, изделия ручной работы, книги и виниловые пластинки, а также живые растения.
Любой желающий может присоединиться к мероприятию не только как покупатель, но и как продавец — для этого нужно связаться с организатором Владом Ляховым через Telegram. Также фонд принимает пожертвования напрямую — реквизиты размещены на страницах в соцсетях и на официальном сайте helpanimals.ru.
Благотворительная барахолка от «Нью Бара» становится уже мероприятием традиционным. На прошлой аналогичной акции удалось собрать 17 тысяч рублей, которые были переданы Фонду.
Сегодня приют в Горном Щите заботится о более чем двух сотнях собак. Каждая собранная сумма помогает обеспечить животных кормом, лечением и вниманием.
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