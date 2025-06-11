В Верхней Пышме появился высокоскоростной домашний интернет до 1 гигабайта в секунду





– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Присутствие в городе уникальных спортивных, музейных, образовательных учреждений, трамвайной линии с самым комфортным в области подвижным составом и даже порядок цен на недвижимость, выводят Верхнюю Пышму на столичный уровень. Фиксированная связь от МТС – явление того же порядка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме заработал высокоскоростной домашний интернет. Пока что к нему подключили только жителей Центрального жилого комплекса. Им стал доступен интернет на скорости до 1 Гбит/с.Связь провели представители цифровой экосистемы МТС. Как рассказали Вечерним ведомостям в компании, волоконно-оптические линии связи были разведены во все три корпуса дома №18 по Успенскому проспекту, дом №20 и недавно сданный строителями дом №33 на улице Калинина. Все пять зданий входят в ЖК «Центральный».Инфраструктура провайдера охватывает более 1300 домохозяйств и позволяет использовать скоростной интернет, в 10 раз превышающий стандартные 100 Мбит/с, и цифровое телевидение формата Full HD. Отмечается, что ёмкость новой сети даёт возможность одновременного подключения к интернету, без снижения скорости загрузки, компьютеров и смартфонов всех членов семьи, нескольких телевизоров и любых других гаджетов, включая устройства «умного дома».Он также добавил, что, подключая пакет услуг, пользователь получает не только «входной билет» в экосистему современных технологий, но и возможность сэкономить до 40% средств, которые мог бы потратить, оплачивая интернет, телевидение, домашний кинотеатр и мобильную связь по отдельности. По данным Елизарова, три четверти жителей уральской столицы, пользующиеся домашним интернетом от МТС, делают именно так.Андрей Елизаров также рассказал, что в планах цифровой экосистемы подключение к сверхскоростному домашнему интернету старого многоквартирного жилого сектора Верхней Пышмы.