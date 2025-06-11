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В Верхней Пышме появился высокоскоростной домашний интернет до 1 гигабайта в секунду

13.24 Вторник, 17 июня 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Верхней Пышме заработал высокоскоростной домашний интернет. Пока что к нему подключили только жителей Центрального жилого комплекса. Им стал доступен интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Связь провели представители цифровой экосистемы МТС. Как рассказали Вечерним ведомостям в компании, волоконно-оптические линии связи были разведены во все три корпуса дома №18 по Успенскому проспекту, дом №20 и недавно сданный строителями дом №33 на улице Калинина. Все пять зданий входят в ЖК «Центральный».

Инфраструктура провайдера охватывает более 1300 домохозяйств и позволяет использовать скоростной интернет, в 10 раз превышающий стандартные 100 Мбит/с, и цифровое телевидение формата Full HD. Отмечается, что ёмкость новой сети даёт возможность одновременного подключения к интернету, без снижения скорости загрузки, компьютеров и смартфонов всех членов семьи, нескольких телевизоров и любых других гаджетов, включая устройства «умного дома».

«Присутствие в городе уникальных спортивных, музейных, образовательных учреждений, трамвайной линии с самым комфортным в области подвижным составом и даже порядок цен на недвижимость, выводят Верхнюю Пышму на столичный уровень. Фиксированная связь от МТС – явление того же порядка»,

– сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Он также добавил, что, подключая пакет услуг, пользователь получает не только «входной билет» в экосистему современных технологий, но и возможность сэкономить до 40% средств, которые мог бы потратить, оплачивая интернет, телевидение, домашний кинотеатр и мобильную связь по отдельности. По данным Елизарова, три четверти жителей уральской столицы, пользующиеся домашним интернетом от МТС, делают именно так.

Андрей Елизаров также рассказал, что в планах цифровой экосистемы подключение к сверхскоростному домашнему интернету старого многоквартирного жилого сектора Верхней Пышмы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:35 В Сысерти детсад выплатит моральную компенсацию родителям травмировавшей глаз воспитанницы
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13:24 В Верхней Пышме появился высокоскоростной домашний интернет до 1 гигабайта в секунду
12:36 Глава СК потребовал доклад о похищении девочки-подростка на Урале
12:18 В Екатеринбурге по восьми статьям УК РФ будут судить банду похитителей
11:17 Количество «покусанных» клещами в Свердловской области достигло 22,3 тысячи человек
10:04 Глава Минздрава Мурашко проинспектировал екатеринбургские больницы
09:42 На полгода в колонию отправили злостного неплательщика алиментов из Нижнего Тагила
09:09 В Нижнем Тагиле пациента с тяжелой формой диабета спасли от ампутации ног
21:10 Противопожарный режим Свердловской области нарушают даже чиновники
20:40 В Екатеринбурге райадминистрация порубила деревья для прокладки тротуара, но в итоге строит его в другом месте
20:36 В Екатеринбурге суд обязал родителей самокатчиков возместить ущерб за ДТП
19:17 В Талице предприимчивая пара торговала галлюциногенным «шоколадками»
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17:57 В Верхнем Тагиле росгвардецы залезли в квартиру через окно, чтобы помочь женщине с инсультом
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