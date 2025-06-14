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Глава Минздрава Мурашко проинспектировал екатеринбургские больницы
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 16 июня, побывал в больницах Екатеринбурга. Он приезжал оценить ход модернизации ключевых объектов здравоохранения в регионе, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В числе объектов, которые посетил министр, была детская городская больница №15 на Уралмаше – её собираются открыть уже осенью этого года. Также Мурашко побывал в клинической больнице №40 в Екатеринбурге, где возводят новое приёмно-диагностическое отделение. Ещё одним местом, которое проинспектировал глава ведомства стал госпиталь ветеранов.
После проверки местных больниц Михаил Мурашко встретился с директором Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорем Шлыковым. С ним, как отметили в департаменте информационной политики, он обсудил вопрос содействия специалистов института на подшефной территории в Донецке.
На встречах министра сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.
В числе объектов, которые посетил министр, была детская городская больница №15 на Уралмаше – её собираются открыть уже осенью этого года. Также Мурашко побывал в клинической больнице №40 в Екатеринбурге, где возводят новое приёмно-диагностическое отделение. Ещё одним местом, которое проинспектировал глава ведомства стал госпиталь ветеранов.
После проверки местных больниц Михаил Мурашко встретился с директором Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорем Шлыковым. С ним, как отметили в департаменте информационной политики, он обсудил вопрос содействия специалистов института на подшефной территории в Донецке.
На встречах министра сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.
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