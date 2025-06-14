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Глава Минздрава Мурашко проинспектировал екатеринбургские больницы

10.04 Вторник, 17 июня 2025
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник, 16 июня, побывал в больницах Екатеринбурга. Он приезжал оценить ход модернизации ключевых объектов здравоохранения в регионе, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В числе объектов, которые посетил министр, была детская городская больница №15 на Уралмаше – её собираются открыть уже осенью этого года. Также Мурашко побывал в клинической больнице №40 в Екатеринбурге, где возводят новое приёмно-диагностическое отделение. Ещё одним местом, которое проинспектировал глава ведомства стал госпиталь ветеранов.

После проверки местных больниц Михаил Мурашко встретился с директором Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Игорем Шлыковым. С ним, как отметили в департаменте информационной политики, он обсудил вопрос содействия специалистов института на подшефной территории в Донецке.

На встречах министра сопровождал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:40 В Екатеринбурге райадминистрация порубила деревья для прокладки тротуара, но в итоге строит его в другом месте
20:36 В Екатеринбурге суд обязал родителей самокатчиков возместить ущерб за ДТП
19:17 В Талице предприимчивая пара торговала галлюциногенным «шоколадками»
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17:57 В Верхнем Тагиле росгвардецы залезли в квартиру через окно, чтобы помочь женщине с инсультом
17:28 В алапаевском лагере «Спутник» прокомментировали инцидент и избиением мальчика
16:56 В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев
16:37 Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
15:56 До середины июля в Екатеринбурге закроют движение по улице Центральной
15:34 СК присоединился к расследованию случая с падением ребёнка в выгребную яму в Верхотурье
14:37 Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
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