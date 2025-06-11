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В Нижнем Тагиле пациента с тяжелой формой диабета спасли от ампутации ног
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Нижнем Тагиле врачи четвертой городской больницы смогли восстановить кровообращение в ногах 50-летнего пациента и спасли его от ампутации.
Как рассказали в телеграм-канале министерства здравоохранения Свердловской области, у пациента была тяжелая форма диабета, которую сопровождала гипертоническая болезнь. Мужчине грозила ампутация обоих стоп из-за проблем с кровообращением, но медики сумели его восстановить.
Провести сложную операцию помогло ангиографическое оборудование, на данные с которого врачи могли ориентироваться в ходе операции.
Как рассказали в телеграм-канале министерства здравоохранения Свердловской области, у пациента была тяжелая форма диабета, которую сопровождала гипертоническая болезнь. Мужчине грозила ампутация обоих стоп из-за проблем с кровообращением, но медики сумели его восстановить.
«Медикам удалось быстро восстановить кровоток благодаря сочетанию открытых и эндоваскулярных методов хирургического вмешательства. С помощью специального баллона врачи расширили суженные участки артерий»,
– рассказали в ведомстве.
Провести сложную операцию помогло ангиографическое оборудование, на данные с которого врачи могли ориентироваться в ходе операции.
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