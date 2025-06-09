Противопожарный режим Свердловской области нарушают даже чиновники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несмотря на действующий особый противопожарный режим, в Свердловской области продолжаются массовые нарушения требований безопасности. По данным регионального управления МЧС, за прошедшую неделю патрульно-контрольные группы провели 300 рейдов, в ходе которых было выявлено 178 административных правонарушений.Статистика показывает: нарушают не только рядовые жители. Среди привлечённых к ответственности — органы власти, бизнес и чиновники. Отчёт МЧС приводит такие цифры по нарушителям: 4 органа местного самоуправления, 8 юридических лиц, 4 индивидуальных предпринимателя, 9 должностных лиц и 153 «рядовых» гражданина.Меры принимаются на всей территории региона, включая лесные массивы, садовые товарищества и населённые пункты. Нарушения касаются, в частности, разведения открытого огня, сжигания мусора, несоблюдения правил при эксплуатации печей и мангалов, а также отказа от своевременной очистки территорий от сухой травы и мусора.Всего с начала 2025 года, по данным ведомства, на Среднем Урале составлено уже 1570 административных протоколов и возбуждено 2 уголовных дела по статье 168 УК РФ («уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).