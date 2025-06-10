В Екатеринбурге райадминистрация порубила деревья для прокладки тротуара, но в итоге строит его в другом месте

Иллюстрация: Наталья Прокудович





— возмущается одна из жительниц Уктуса. «Приехали, ни с кем не согласовывая, спилили 5 деревьев (тополь, черёмуху, три клёна американских). Мы с соседями обсудили, что тротуар, который задумала администрация — дичь. Потому что при движении к дальним домам пришлось бы пересечь проезжую часть трижды. Причём третий раз — в месте, где сходятся 5 дорог»,

Ответ администрации, в котором говорится, что она просит прокуратуру отозвать требование

Здесь вскоре должен появиться тротуар до улицы Щербакова по кратчайшему пути — по прямой. Фото: читатель Вечерних ведомостей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители екатеринбургского жилого района Уктус, чьи дома располагаются неподалёку от бывшего артиллерийского училища, неоднократно указывали на нехватку хорошего тротуара до дальних от улицы Щербакова домов, расположенных на улице Прониной. Администрация Чкаловского административного района вняла мольбам, правда, только после «внушения» прокуратуры. Но успела, выполняя общественную просьбу, «наломать дров».В 2024 году прокуратура вынесла мэрии представление о том, что тротуар до дома №121 на улице Прониной необходим. Когда местные жители увидели, как именно собираются прокладывать обещанный тротуар, то немало напряглись. По плану его проложили по левой стороне дороге, перечеркнув этой прямой газоны, деревья, кусты черёмухи, и проложили так, что пешеходная дорожка упирается в площадку для мусорных контейнеров. При этом стоило лишь перенести планируемый тротуар на другую сторону дороги, как вырубок можно было избежать и «зелёную» зону оставить нетронутой.На недоумение жителей в райадминистрации ответили, что это якобы невозможно из-за коммунальных сетей, проложенных под землёй — при этом жители утверждают, что отговорка достаточно абсурдная, ведь по обеим сторонам дороги проложено много инженерных сетей. И за дело — как это часто происходит в Екатеринбурге — взялись с вырубок.Снова пришлось горожанам обращаться во все инстанции, но уже с тем, чтобы укладку тротуара остановить. И тут выяснилось, что тротуар по другой стороне дороги тоже уже запланирован. Его намеревались прокладывать в рамках благоустройства территории строящегося ЖСК «Семья».В итоге, жители Уктуса всё же получат тротуар, и именно в том месте, где и просили. Вот только деревья уже порублены, почём зря! Как это характерно для города, где не утихают конфликты горожан — с одной стороны, — и чиновников с застройщиками — с другой, вокруг каждого уголка городской природы, которой с каждый годом становится всё меньше и меньше.