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До середины июля в Екатеринбурге закроют движение по улице Центральной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до середины июля нельзя будет проехать по улице Центральной. Участок от Латвийской до дома № 2 по Центральной закроют ради капительного ремонта дороги.
Проводить его будут специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой», сообщают на сайте города.
Ожидается, что ремонтные работы начнутся 25 июня и закончатся 14 июля.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Новой, Латвийской, Эстонской и Локомобильной. На движение общественного транспорта ремонт не скажется.
Проводить его будут специалисты АО «Трест Уралтрансспецстрой», сообщают на сайте города.
Ожидается, что ремонтные работы начнутся 25 июня и закончатся 14 июля.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Новой, Латвийской, Эстонской и Локомобильной. На движение общественного транспорта ремонт не скажется.
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