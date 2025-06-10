Air Arabia отменила рейс из Екатеринбурга из-за закрытого воздушного пространства Ирана

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Авиакомпания Air Arabia 14 июня отменила шесть рейсов из России, в том числе один — из екатеринбургского Кольцово. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.Среди отменённых — три рейса из московского Домодедово, а также по одному из Екатеринбурга, Казани и Самары. Пассажиры получают автоматические уведомления об отмене и могут либо вернуть деньги за билеты, либо перебронировать вылет на более позднюю дату, пояснили в Air Arabia.Отмены связаны с изменениями маршрутов на фоне закрытого воздушного пространства Ирана. Для безопасности перелётов авиакомпании вынуждены строить более длинные маршруты через другие страны, что иногда требует дозаправки в пути.Несмотря на отмену части рейсов, авиасообщение между Россией и ОАЭ продолжается. По данным Росавиации, 15 июня перелёты выполняют российские и эмиратские перевозчики: «Аэрофлот», «Победа», «Азимут», S7 Airlines, «ЮТэйр», Emirates, Etihad Airways и Flydubai. Билеты на рейсы в оба направления доступны.