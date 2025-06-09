Врачи из Екатеринбурга стали лауреатами национальной медицинской премии «Призвание»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловские врачи получили награды на 25-й юбилейной церемонии национальной премии «Призвание». Лауреатами стали медики, работающие в Екатеринбурге, сообщает Минздрав Свердловской области.В номинации «За создание нового метода диагностики» была отмечена команда врачей, в которую вошла главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской генетике в УрФО, заслуженный врач РФ, главный врач КДЦ «Охрана здоровья матери и ребёнка» Елена Николаева. Совместно со специалистами из Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Иркутска и Томска она участвовала в разработке и внедрении неонатального скрининга на 36 редких наследственных заболеваний. Этот комплексный скрининг уже применяется по всей стране и позволяет выявлять патологии у новорождённых на ранней стадии.В номинации «За создание нового направления в медицине» награду получила группа врачей под руководством главного внештатного специалиста-гематолога Минздрава РФ Елены Паровичниковой. Среди лауреатов — главный гематолог УрФО и Свердловской области, заведующая отделением гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы №1 Татьяна Константинова. Команда из Екатеринбурга, Москвы, Иркутска и Челябинска была отмечена за внедрение подхода к лечению рака крови у беременных, основанного на «стратегии спасения двух жизней».