В Екатеринбург прибыл первый в России пятисекционный трамвай

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Первый в стране пятисекционный трамвай модели 71-665, созданный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, прибыл 15 июня в Екатеринбург. Здесь вагон пройдет финальную сборку и подготовку к эксплуатации, сообщили в пресс-службе УКВЗ.Новый трамвай получил имя «80 лет Победы» и будет представлен широкой публике перед началом выставки «ИННОПРОМ-2025», которая пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. После завершения обкатки вагон начнёт работать на городских маршрутах.Главная особенность трамвая — его пятисекционная конструкция, рассчитанная на перевозку до 406 человек. Благодаря двухкабинному исполнению вагон сможет курсировать по маршрутам без разворотных колец, что особенно важно для линий челночного типа. Расширенные проходы внутри салона сделают поездку комфортнее в часы пик.В салоне установлена современная климатическая система, а в кабине водителя и пассажирской зоне поддерживается стабильная температура. Мультимедийный комплекс будет транслировать важную информацию для пассажиров.