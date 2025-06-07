В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ведутся поиски 14-летней Виктории Шаймардановой, которая пропала 8 июня. Девочку последний раз видели в Чкаловском районе, с тех пор о её местонахождении ничего не известно.По данным поискового отряда «Прорыв», рост Виктории — 168 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, длинные, собраны в хвост, глаза серо-зелёные. В день исчезновения на ней была розовая кофта с капюшоном и узорами в виде сердечек, широкие джинсы тёмно-розового цвета, розовые кроссовки на шнуровке и чёрная кепка с шевроном «Не ходи за мной, я тоже заблудился». С собой у неё были розовая сумка через плечо со значком «Найк» и зелёный рюкзак со значком «аниме».Розыск подростка ведёт отдел полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктории Шаймардановой, просят обращаться в полицию по телефонам: (343) 356-42-12, 112 или 102. Также можно связаться с поисковым отрядом «Прорыв» по номеру 8-900-044-02-20.