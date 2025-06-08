Пожар на полигоне отходов «Новоуральский» ликвидирован спустя неделю

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Новоуральске завершились работы по тушению пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов. 13 июня в 20:00 возгорание удалось полностью ликвидировать, сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.Огонь вспыхнул вечером 6 июня. В 22:17 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на полигоне «Новоуральский». По предварительным данным, причиной стало умышленное возгорание.К утру 7 июня площадь активного горения составляла около 2 тысяч квадратных метров, а зона тления — около 28 тысяч. Для координации действий в ежедневном режиме работал оперативный штаб, специалисты собирались каждые два часа. В тушении участвовали сотрудники МЧС, Уральского зонального центра защиты населения, городских коммунальных служб и подрядных организаций.Одновременно за ситуацией следили специалисты по экологии. Сотрудники Межрегионального управления Роспотребнадзора выезжали на замеры воздуха. По информации ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на 8 июня, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не было зафиксировано.