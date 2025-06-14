В Свердловской области запрашивают данные об арендаторах по решению антитеррористической комиссии

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Собственников недвижимости в Свердловской области обязали передавать информацию о своих арендаторах. Как сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», такие меры вводятся в рамках профилактической работы по обеспечению безопасности региона.Теперь владельцы жилых помещений должны информировать управляющие компании о тех, кто арендует у них жильё. Собственники коммерческой недвижимости обязаны делиться этими данными с «уполномоченными силовыми структурами».«Меры направлены на предупреждение возможных противоправных действий и обеспечение безопасности жителей региона. Это плановая профилактическая работа», — пишет «Антитеррор Урал».