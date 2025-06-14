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В Свердловской области запрашивают данные об арендаторах по решению антитеррористической комиссии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Собственников недвижимости в Свердловской области обязали передавать информацию о своих арендаторах. Как сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», такие меры вводятся в рамках профилактической работы по обеспечению безопасности региона.
Теперь владельцы жилых помещений должны информировать управляющие компании о тех, кто арендует у них жильё. Собственники коммерческой недвижимости обязаны делиться этими данными с «уполномоченными силовыми структурами».
«Меры направлены на предупреждение возможных противоправных действий и обеспечение безопасности жителей региона. Это плановая профилактическая работа», — пишет «Антитеррор Урал».
Теперь владельцы жилых помещений должны информировать управляющие компании о тех, кто арендует у них жильё. Собственники коммерческой недвижимости обязаны делиться этими данными с «уполномоченными силовыми структурами».
«Меры направлены на предупреждение возможных противоправных действий и обеспечение безопасности жителей региона. Это плановая профилактическая работа», — пишет «Антитеррор Урал».
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