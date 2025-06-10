В Екатеринбурге экс-сотрудника СИЗО-1 будут судить за передачу телефона заключённому

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдела режима и надзора следственного изолятора №1. Как сообщает СК России по Свердловской области, мужчину обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.По данным следствия, в ноябре 2024 года, находясь на службе, обвиняемый договорился с одним из заключённых и пронёс в СИЗО сотовый телефон. За это он получил денежное вознаграждение. Передачу запрещённого предмета выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН совместно с оперативным отделом учреждения.Следователи провели осмотры, допросы, очные ставки и собрали необходимые доказательства. Уголовное дело по статьям ч. 3 ст. 290 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.