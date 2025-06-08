В Екатеринбург возвращаются дожди, грозы и порывы ветра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителей Свердловской области ждут грозы, кратковременные ливни и порывистый ветер. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».Воскресенье, 15 июня, станет самым спокойным днём из ближайших. В Свердловской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с. Температура ночью — от +11 до +16°, на крайнем севере — до +6°, днём — +23…+28°.В Екатеринбурге в этот день обойдётся без существенных осадков. Ночью — около +15°, днём — до +27°.Понедельник, 16 июня, принесёт в регион пасмурную и дождливую погоду. По области прогнозируется облачность, местами — сильные дожди и грозы. Ветер усилится: южный с переходом днём на западный, 4–9 м/с, порывы — до 15–18 м/с. Температура ночью — +14…+19°, в горах и низинах — до +11°, днём — +22…+27°, на юго-востоке — до +30°.В Екатеринбурге в течение дня ожидаются дожди и возможна гроза. Ночью — около +18°, днём — до +26°.Во вторник, 17 июня, характер погоды останется неустойчивым. Прогнозируется облачность с прояснениями, местами — кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, порывы — до 15–18 м/с. Температура ночью — +13…+18°, в горных районах — до +8°, днём — +21…+26°, на крайнем севере — до +18°.В Екатеринбурге возможен кратковременный дождь, ночью — около +17°, днём — до +24°.