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Из Екатеринбурга запустят новый ж/д маршрут для развития промышленного туризма
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области появится новый железнодорожный маршрут в рамках развития промышленного туризма — поездка «Симфония Качканара» запланирована на август. Как сообщает департамент информационной политики региона, организованные группы по 20 человек смогут отправиться на поезде «Финист» из Екатеринбурга в Качканар.
Участникам тура предложат обзорную экскурсию по Качканару — самому молодому городу Свердловской области. В программе — посещение промышленных карьеров, осмотр техники на территории предприятия «ЕВРАЗ КГОК» и возможность сфотографироваться рядом с БелАЗом. Завершится маршрут обедом в заводской столовой.
По данным департамента, в прошлом году производственные площадки Свердловской области посетили более 100 тысяч туристов.
Участникам тура предложат обзорную экскурсию по Качканару — самому молодому городу Свердловской области. В программе — посещение промышленных карьеров, осмотр техники на территории предприятия «ЕВРАЗ КГОК» и возможность сфотографироваться рядом с БелАЗом. Завершится маршрут обедом в заводской столовой.
По данным департамента, в прошлом году производственные площадки Свердловской области посетили более 100 тысяч туристов.
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