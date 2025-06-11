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Из Екатеринбурга запустят новый ж/д маршрут для развития промышленного туризма

13.32 Суббота, 14 июня 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Свердловской области появится новый железнодорожный маршрут в рамках развития промышленного туризма — поездка «Симфония Качканара» запланирована на август. Как сообщает департамент информационной политики региона, организованные группы по 20 человек смогут отправиться на поезде «Финист» из Екатеринбурга в Качканар.

Участникам тура предложат обзорную экскурсию по Качканару — самому молодому городу Свердловской области. В программе — посещение промышленных карьеров, осмотр техники на территории предприятия «ЕВРАЗ КГОК» и возможность сфотографироваться рядом с БелАЗом. Завершится маршрут обедом в заводской столовой.

По данным департамента, в прошлом году производственные площадки Свердловской области посетили более 100 тысяч туристов.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:32 Из Екатеринбурга запустят новый ж/д маршрут для развития промышленного туризма
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14:35 Главе СК доложат о ходе уголовного дела о «самоуправстве» застройщика в Екатеринбурге
13:07 Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
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09:52 В Туринском округе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста
21:18 В Ельцин-центре расскажут о непростых взаимоотношениях Балабанова и Германа
20:34 В Невьянский суд вернулось дело о прошлогоднем ДТП с участием юных хоккеистов
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