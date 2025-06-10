В мэрии Екатеринбурга заявляют о росте количества заявок на субсидии садоводам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Количество заявок на получение муниципальных субсидий от садоводческих товариществ Екатеринбурга выросло в четыре раза за последние пять лет. Об этом 13 июня в эфире радиостанции «Город FM 107,6» сообщил директор Департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чаплыгин.Сейчас в Екатеринбурге зарегистрировано 662 садоводческих и огороднических некоммерческих товарищества, где официально числится более 80 тысяч горожан. Для многих из них садовые участки — не просто место для отдыха и огородничества, но и важный элемент социальной и инфраструктурной среды, особенно в тёплое время года. По словам Максима Чаплыгина, уже более десяти лет муниципалитет помогает СНТ развивать и поддерживать инфраструктуру. Субсидии из городского бюджета выделяются на реконструкцию линий электроснабжения, замену опор, ремонт дорожного полотна и противопожарные мероприятия. Поддержка достигает 50% затрат на электрические сети и дороги, а противопожарные меры могут быть профинансированы до 75% от стоимости.Особое внимание при распределении средств уделяется уровню активности самих членов товариществ. Максимальная сумма поддержки, которую может получить одно СНТ, составляет 500 тысяч рублей.Рост интереса к программе стал причиной значительного увеличения финансирования. Если в 2019 году из бюджета на эти цели выделяли полтора миллиона рублей, то в 2025-м эта сумма превысила уже 13 миллионов, — отмечают на официальном портале Екатеринбурга.