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Жители Екатеринбурга возмущены «реконструкцией» Парка 50-летия ВЛКСМ

18.55 Пятница, 13 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге началась «реконструкция» Парка 50-летия ВЛКСМ — и сразу же вызвала волну общественного недовольства. Без предварительных объявлений, без паспортов проекта и каких-либо информационных щитов подрядчики установили заборы и приступили к массовой вырубке деревьев.

По словам активистов, никаких официальных уведомлений горожане не получали: ни на входах в парк, ни на его территории не было размещено информации о ходе и сути работ. Это вызвало тревогу у местных жителей, которые отмечают, что ситуация напоминает скрытую от глаз общественности зачистку зелёной зоны.

Как указывает ресурс «Екатеринбург №1», по документации на закупку в ходе реконструкции предполагалось демонтировать 43 дерева. Однако уже сейчас снесено порядка 90, и работы продолжаются. Более того, сами рабочие, по словам свидетелей, сначала говорили о 60 деревьях, затем количество постоянно увеличивалось. Это, по мнению защитников парка, свидетельствует об отсутствии прозрачности и учёта мнения горожан.

Законность вырубки вызывает сомнение у горожан. В связи с этим защитники парка просят неравнодушных жителей: направлять обращения в администрацию Екатеринбурга по поводу уничтожения зелёной территории и писать жалобы в областную прокуратуру через портал Госуслуг.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:55 Жители Екатеринбурга возмущены «реконструкцией» Парка 50-летия ВЛКСМ
18:31 МЧС России за сутки ликвидировало 24 пожара на территории Свердловской области
18:05 В выходные в Свердловской области пройдут дожди
17:41 В Екатеринбурге не спешат переводить скорые на аутсорсинг
16:55 Бастрыкин заинтересовался ставшим аварийным после капремонта домом в Екатеринбурге
15:21 На кемпинге под Екатеринбургом подавился и умер мужчина
14:35 Главе СК доложат о ходе уголовного дела о «самоуправстве» застройщика в Екатеринбурге
13:07 Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
11:57 В Свердловской области подорожали яблоки и подешевели огурцы с помидорами
09:52 В Туринском округе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста
21:18 В Ельцин-центре расскажут о непростых взаимоотношениях Балабанова и Германа
20:34 В Невьянский суд вернулось дело о прошлогоднем ДТП с участием юных хоккеистов
19:14 В екатеринбургском саду-музее откроется выставка известного уральского художника
18:20 Почти три десятка пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы в среду
17:23 Дело бывшего вице-мэра Дегтярска Ильина передали в суд
16:04 УГИБДД сообщает о смертельном ДТП на подъезде к Первоуральску
15:24 Два дня в Свердловской области горят леса
13:54 Возле свердловского села Мезенское подросток на питбайке столкнулся с грузовиком
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11:52 Екатеринбуржец веселья ради поджёг пух и случайно сжёг восемь автомобилей
11:03 На трассе между Камышловом и Каменском-Уральским разбился автомобиль Geely: водитель погиб
21:03 В Асбесте мужчину осудили за неоднократное нарушение административных ограничений
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