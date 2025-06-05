Жители Екатеринбурга возмущены «реконструкцией» Парка 50-летия ВЛКСМ

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге началась «реконструкция» Парка 50-летия ВЛКСМ — и сразу же вызвала волну общественного недовольства. Без предварительных объявлений, без паспортов проекта и каких-либо информационных щитов подрядчики установили заборы и приступили к массовой вырубке деревьев.По словам активистов, никаких официальных уведомлений горожане не получали: ни на входах в парк, ни на его территории не было размещено информации о ходе и сути работ. Это вызвало тревогу у местных жителей, которые отмечают, что ситуация напоминает скрытую от глаз общественности зачистку зелёной зоны.Как указывает ресурс «Екатеринбург №1», по документации на закупку в ходе реконструкции предполагалось демонтировать 43 дерева. Однако уже сейчас снесено порядка 90, и работы продолжаются. Более того, сами рабочие, по словам свидетелей, сначала говорили о 60 деревьях, затем количество постоянно увеличивалось. Это, по мнению защитников парка, свидетельствует об отсутствии прозрачности и учёта мнения горожан.Законность вырубки вызывает сомнение у горожан. В связи с этим защитники парка просят неравнодушных жителей: направлять обращения в администрацию Екатеринбурга по поводу уничтожения зелёной территории и писать жалобы в областную прокуратуру через портал Госуслуг.